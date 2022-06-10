В Краснодаре пройдет эногастрономический фестиваль «Фест со вкусом»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

25 июня в краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь» пройдет фестиваль еды и вина «Фест со вкусом» с мастер-классами, дегустациями и соревнованиями

25 июня на площадке арт-центра соберутся 12 виноделен юга России, производители крафтовых сыров и мясных деликатесов, артисты, музыканты, спортсмены, работники туристической сферы, сомелье и рестораторы, профессионалы рынка и любители вина.

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На входе посетители получат бокал, который будет сопровождать их до конца дня в увлекательном винном путешествии, а первые сто гостей — подвеску-авоську для него.

На сцене главной площадки пройдут историческая лекция о виноделии России от Андрея Ступаченко, мастер-класс о форме бокала бренда Chef&Sommelier, фуд-шоу от кулинарной студии «Вилка», дегустация вин и сыров и другие активности.

В зоне фуд-корта — блюда черноморской кухни и крафтовое пиво, горячие закуски и мороженое, сыры ручной работы и мясные деликатесы, оливки и устрицы.

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На площадке Wine Vegas гостей ждут три тура винного казино, а на Wine Golfсоревнования по гольфу винными пробками.

Весь день на фестивале будут звучать диджей сет и живой инструментал от Stereohertz. Программу мероприятий завершат танцы.

Фестиваль «Фест со вкусом» пройдет 25 июня с 13:00 до 23:00 в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу: Краснодар, улица Калинина, 291.

Вино Еда Краснодар Развлечения Фестивали

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