Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Геленджика

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Геленджика планируют расширить перрон и сделать новую рулежную дорожку. Главгосэкспертиза одобрила такое решение

В Геленджике решили отремонтировать аэропортовый комплекс. Проект реконструкции 6 июня одобрили в Главгосэкспертизе. Работы запланированы так, чтобы не пришлось прекращать летную эксплуатацию.

Планируется, что там увеличат число мест стоянки, заменят освещение, реконструируют водосточно-дренажную систему, систему сбора противообледенительной жидкости и соединительную рулежную дорожку РД-А (часть летного поля аэродрома). Также хотят построить новую — РД-В аналогичной ширины в 23 метра.

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В Главгосэкспертизе отметили, что новая рулежная дорожка сделает перрон более удобным:

«С учетом увеличения мест стоянки это даст возможность развести потоки воздушных судов на параллельных перронных рулежных дорожках. Наконец, действующую РД-А можно будет закрыть на период ремонтно-восстановительных работ без остановки летной эксплуатации аэродрома».

Напомним, в декабре в аэропорту Геленджика достроили новый терминал с видом на море и открытой террасой. Проектом занималось итальянское архитектурное бюро Fuksas. Архитектурная концепция терминала представляет собой птицу, парящую над бухтой. 

В пресс-службе аэропорта отметили, что реконструкция не связана со строительством терминала и производится в рамках государственного проекта по модернизации аэродромной инфраструктуры. Сроки проведения работ пока неизвестны.

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