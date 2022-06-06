Бывший замглавы Горячего Ключа стал врио министра курортов Кубани
В Краснодарском крае назначили врио министра курортов. Им стал Михаил Зарицкий
3 июня администрация Краснодарского края объявила о новом назначении в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Временно исполняющим обязанности министра стал Михаил Зарицкий.
До него врио была Мария Золотухина. Последним министром курортов края была Светлана Балаева с февраля 2019 по октябрь 2020 года.
Ранее Зарицкий работал первым заместителем мэра Горячего Ключа. Он курировал отделы спорта и взаимодействия с правоохранительными органами, управление муниципального контроля, управление имущественных и земельных отношений.
После того, как 31 марта 2021 года глава города Александр Кильганкин досрочно ушел в отставку, Зарицкий временно занял его место. Новым главой Горячего Ключа в итоге стал не он, а Сергей Белопольский.
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Согласно обязательному отчету о доходах муниципальных служащих, в 2021 году Зарицкий заработал 19 млн 60 тыс. рублей. Доход жены не указан. Она владела двумя земельными участками общей площадью более 2 тыс. 68 кв. метров и двумя жилыми домами 326 и 63,2 кв. метров.
В 2020 году чиновник заработал чуть меньше — 18 млн 99 тыс. рублей, его супруга — 22 млн 20 тыс. рублей. Имущество Зарицкого включало два автомобиля BMW и четыре нежилых помещения общей площадью 87,5 кв. метров. В собственности супруги находились квартира площадью 284,5 кв. метров и большое нежилое помещение — 308,8 кв. метров.
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