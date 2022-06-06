Бывший замглавы Горячего Ключа стал врио министра курортов Кубани

В Краснодарском крае назначили врио министра курортов. Им стал Михаил Зарицкий

3 июня администрация Краснодарского края объявила о новом назначении в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Временно исполняющим обязанности министра стал Михаил Зарицкий.

До него врио была Мария Золотухина. Последним министром курортов края была Светлана Балаева с февраля 2019 по октябрь 2020 года.

Ранее Зарицкий работал первым заместителем мэра Горячего Ключа. Он курировал отделы спорта и взаимодействия с правоохранительными органами, управление муниципального контроля, управление имущественных и земельных отношений.

После того, как 31 марта 2021 года глава города Александр Кильганкин досрочно ушел в отставку, Зарицкий временно занял его место. Новым главой Горячего Ключа в итоге стал не он, а Сергей Белопольский.