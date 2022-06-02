В Краснодаре появился новый автобусный маршрут

В Краснодаре 1 июня запустили маршрут №19. Но пока по нему будет ездить только один автобус.

Напомним, в январе в Краснодар привезли 12 новых автобусов «МаЗ». Их закупили для обновления подвижного состава МУП «КТТУ» и обещали, что 8 машин выйдут на маршрут 2Е, а еще четыре на новый маршрут № 19 в поселке Новознаменком.

1 июня автобус № 19 начал курсировать в поселке. Он будет ездить по улицам Благовещенской, Андреевской, Войсковой, Семеновской, 3-му Знаменскому проезду и Нарыкова.

В МУП «КТТУ» уточнили, что на линиии работает МАЗ-203. Это трехдверный низкопольный автобус с кондиционерами, USB-розетками и светодиодными маршрутоуказателями. В салоне работает кондуктор и установлен терминал для оплаты картой. Стоимость проезда — 32 рубля.