В Краснодаре появился новый автобусный маршрут
В Краснодаре 1 июня запустили маршрут №19. Но пока по нему будет ездить только один автобус.
Напомним, в январе в Краснодар привезли 12 новых автобусов «МаЗ». Их закупили для обновления подвижного состава МУП «КТТУ» и обещали, что 8 машин выйдут на маршрут 2Е, а еще четыре на новый маршрут № 19 в поселке Новознаменком.
1 июня автобус № 19 начал курсировать в поселке. Он будет ездить по улицам Благовещенской, Андреевской, Войсковой, Семеновской, 3-му Знаменскому проезду и Нарыкова.
В МУП «КТТУ» уточнили, что на линиии работает МАЗ-203. Это трехдверный низкопольный автобус с кондиционерами, USB-розетками и светодиодными маршрутоуказателями. В салоне работает кондуктор и установлен терминал для оплаты картой. Стоимость проезда — 32 рубля.
До конца лета на линии будет курсировать только один автобус. В КТТУ обещают, что количество автобусов увеличат до четырех в сентябре, когда дети пойдут в школу. Кроме того, ученикам новой школы в Новознаменском хотят подарить проездные билеты на 50 поездок.
Также известно, что это первый маршрут, по которому КТТУ заключил брутто-контракт. Такое соглашение предполагает, что между муниципальным перевозчиком и пассажирами есть посредник. Власти закупают объем часов, по которым курсирует автобус, а оплата проезда идет в городской бюджет.
Как писали Юга.ру, летом в Краснодаре изменился маршрут автобуса №32. Его продлили до КП «Греция» и Молодежного микрорайона. Теперь он курсирует от улицы Александры Приймак по 3-й Трудовой до Оливковой в районе коттеджного поселка «Греция», а оттуда по улице 3-й Трудовой, 5-й Дорожной и Душистой в микрорайон Молодежный.