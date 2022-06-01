Вечером 1 июня в Краснодаре произошло две аварии на электросетях. Отключились почти 30 подстанций

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 июня жители Прикубанского и Западного округов остались без света из-за двух энергоаварий

По данным ЕДДС, 1 июня около 17:00 в Прикубанском округе Краснодара из-за повреждения кабеля на подстанции «КС-7» отключились 15 трансформаторных подстанций. В зону отключения попали улицы Ивановская, Ольгинская, Средняя, Троицкая, Семеновская, Владимирская, Артемовская, Упорная.

Еще одна авария на электросетях случилась в Центральном округе. Там из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «ХБК-104» отключились 14 трансформаторных подстанций. Свет пропал у жителей улиц Кубанской, ой, Айвазовского, Ставропольской, Стасова.

Количество жителей, которые остались без света, и примерные сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

UPD: около 20:30 в Краснодаре произошло еще одно отключение. В Карасунском округе отключились 24 подстанции. Света нет на улицах 8 марта, Крайней, Крупской, Крылатой, Сычевой, Украинской, Юго-Восточной, Аэропортовской. 

Краснодар Энергетика

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Вечером 1 июня в Краснодаре произошло две аварии на электросетях. Отключились почти 30 подстанций
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