Вечером 1 июня в Краснодаре произошло две аварии на электросетях. Отключились почти 30 подстанций

1 июня жители Прикубанского и Западного округов остались без света из-за двух энергоаварий

По данным ЕДДС, 1 июня около 17:00 в Прикубанском округе Краснодара из-за повреждения кабеля на подстанции «КС-7» отключились 15 трансформаторных подстанций. В зону отключения попали улицы Ивановская, Ольгинская, Средняя, Троицкая, Семеновская, Владимирская, Артемовская, Упорная.

Еще одна авария на электросетях случилась в Центральном округе. Там из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ на подстанции «ХБК-104» отключились 14 трансформаторных подстанций. Свет пропал у жителей улиц Кубанской, ой, Айвазовского, Ставропольской, Стасова.

Количество жителей, которые остались без света, и примерные сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.