В первый день лета на Кубани будет дождь и до 34 ℃ жары

Синоптики предупредили жителей Кубани о дождях, а спасатели — о пожароопасности

В Краснодаре 1 июня по данным «Яндекс.Погоды» температура воздуха прогреется до 30 ℃, днем будет облачно и ветер со скоростью до 2 м/с. К вечеру столбики термометров опустятся до 22 ℃.

По краю ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозой. В отдельных районах пройдут ливни с градом. Температура воздуха днем составит 29-34 ℃. В горах 22-27 ℃.

На Черноморском побережье местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха 25-30 ℃. На Азовском побережье 26-31℃.

Кроме того, в ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что до 3 июня на Кубани сохранится высокий уровень пожароопасности. В северной и центральной частях края объявили пожароопасность 4 класса. Такая обстановка связана с сильной жарой и порывами ветра.