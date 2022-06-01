В Новокубанске пройдет фестиваль «Открой креативный Восток Кубани». Зарегистрироваться можно уже сейчас
3 июня в Новокубанске пройдет фестиваль креативных индустрий в рамках третьего межмуниципального бизнес-форума «Новый кубанский продукт»
«Новый кубанский продукт» — популярный бизнес-форум в Восточном экономическом округе Краснодарского края, объединяющий более тысячи предпринимателей, самозанятых и физлиц, заинтересованных открыть свое дело.
Тема форума в 2022 году — «Креативные индустрии: стратегии роста». В рамках мероприятия организуют три площадки (трека).
О первых двух форумах в Новокубанске:
Трек «Инновации в креативных индустриях»
Направления: стратегии развития, кадры, технологии. Представители общественных организаций, экономисты, предприниматели проведут круглые столы и ответят на вопросы об образовании в креативной индустрии, развитии собственного бренда в современных условиях и привлечении инвесторов.
В программе трека пройдут круглые столы:
- «Как меняется образование в креативных индустриях? Государственная поддержка: инвестиции в молодые таланты»;
- «Легкая промышленность: кадры, технологии, готовность к импортозамещению, поддержка и перспективы создания локальных брендов одежды, возможности создания отечественного масс-маркета»;
- «Поддержка инноваций в креативных индустриях» — финансовые и нефинансовые инструменты для креативных предпринимателей.
Также в рамках трека организуют пленарное заседание на тему «Роль креативных индустрий в структурной трансформации экономики ВЭО Кубани».
Трек «Мой бизнес»
Тема встречи — новые возможности самозанятых в 2022 году. Спикеры ответят самозанятым на вопросы о продвижении, маркетинге и коммуникациях в новых условиях. А также для участников проведут мастер-класс по технике речи и публичным выступлениям.
Трек «Открой креативный Восток Кубани»
Направления: IT-технологии, инновации, дизайн, мода, творчество.
Всех участников фестиваля ждёт выставка инноваций, презентации туристического бренда «Открой Восток Кубани», презентация «Метавселенной Artocratia», круглые столы, пленарные заседания, лекции, «открытый микрофон» и мастер-классы от ведущих спикеров сферы экономики, туризма, инноваций, маркетинга и т.д.
Читайте также:
На фестивале будут работать презентационные и выставочные площадки:
- «Дизайн» (арт-выставка);
- «Искусство» (выставка современных художников ВЭО);
- IТ («Лаборатория будущего», знакомство с известными программистами и робототехниками);
- «Музыка и саунд-дизайн»;
- «Анимация»;
- «Мода» (fashion-показ дизайнеров ВЭО);
- «Издательское дело и журналистика»;
- «Компьютерная графика»;
- «Архитектура и урбанистика» (выставка архитектурных решений).
Программа форума расписана по минутам, каждый участник может подобрать активность по интересам. Ознакомиться подробнее с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте.