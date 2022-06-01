В Новокубанске пройдет фестиваль «Открой креативный Восток Кубани». Зарегистрироваться можно уже сейчас

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Czdistagon, freepik.com
    © Фото Czdistagon, freepik.com

3 июня в Новокубанске пройдет фестиваль креативных индустрий в рамках третьего межмуниципального бизнес-форума «Новый кубанский продукт»

«Новый кубанский продукт» — популярный бизнес-форум в Восточном экономическом округе Краснодарского края, объединяющий более тысячи предпринимателей, самозанятых и физлиц, заинтересованных открыть свое дело.

Тема форума в 2022 году — «Креативные индустрии: стратегии роста». В рамках мероприятия организуют три площадки (трека).

  • © Фото пресс-службы администрации Новокубанского района
    © Фото пресс-службы администрации Новокубанского района

О первых двух форумах в Новокубанске:

Трек «Инновации в креативных индустриях»

Направления: стратегии развития, кадры, технологии. Представители общественных организаций, экономисты, предприниматели проведут круглые столы и ответят на вопросы об образовании в креативной индустрии, развитии собственного бренда в современных условиях и привлечении инвесторов.

В программе трека пройдут круглые столы:

  • «Как меняется образование в креативных индустриях? Государственная поддержка: инвестиции в молодые таланты»;
  • «Легкая промышленность: кадры, технологии, готовность к импортозамещению, поддержка и перспективы создания локальных брендов одежды, возможности создания отечественного масс-маркета»;
  • «Поддержка инноваций в креативных индустриях» — финансовые и нефинансовые инструменты для креативных предпринимателей.

Также в рамках трека организуют пленарное заседание на тему «Роль креативных индустрий в структурной трансформации экономики ВЭО Кубани».

Трек «Мой бизнес»

Тема встречи — новые возможности самозанятых в 2022 году. Спикеры ответят самозанятым на вопросы о продвижении, маркетинге и коммуникациях в новых условиях. А также для участников проведут мастер-класс по технике речи и публичным выступлениям.

Трек «Открой креативный Восток Кубани»

Направления: IT-технологии, инновации, дизайн, мода, творчество.

Всех участников фестиваля ждёт выставка инноваций, презентации туристического бренда «Открой Восток Кубани», презентация «Метавселенной Artocratia», круглые столы, пленарные заседания, лекции, «открытый микрофон» и мастер-классы от ведущих спикеров сферы экономики, туризма, инноваций, маркетинга и т.д.

Читайте также:

На фестивале будут работать презентационные и выставочные площадки:

  • «Дизайн» (арт-выставка);
  • «Искусство» (выставка современных художников ВЭО);
  • IТ («Лаборатория будущего», знакомство с известными программистами и робототехниками);
  • «Музыка и саунд-дизайн»;
  • «Анимация»;
  • «Мода» (fashion-показ дизайнеров ВЭО);
  • «Издательское дело и журналистика»;
  • «Компьютерная графика»;
  • «Архитектура и урбанистика» (выставка архитектурных решений).

Программа форума расписана по минутам, каждый участник может подобрать активность по интересам. Ознакомиться подробнее с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Новокубанский район поддержка малого бизнеса Форумы Экономика

Новости

Между Сочи и Горячим Ключом хотят построить скоростную трассу
В первый день лета на Кубани будет дождь и до 34 ℃ жары
Губернатор Кубани и мэр Горячего Ключа побывали на канатной дороге, которую раньше называли незаконной
В Краснодаре выбрали территорию для благоустройства в 2023 году. Она обошла претендентов на 60 тыс. голосов
В Краснодаре суд вынес приговор застройщикам, обманувшим дольщиков на 420 млн рублей
Крым потерял до 80% бронирований из-за закрытых аэропортов — Ассоциация Туроператоров

Лента новостей

Гидроузел всех проблем
Вчера, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
Вчера, 16:46
Краснодарцы смогут посмотреть фильмы под открытым небом
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Вчера, 11:41
МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»
Протестировали приложение на себе

Реклама на сайте