Атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре с раненными на «спецоперации» в Украине

В краевой администрации сообщили о 13 казаках, раненных в Украине, самому младшему — 21 год. Они проходят реабилитацию в краснодарском военном госпитале

30 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что 13 казаков проходят курс реабилитации и восстановления в военном госпитале Краснодара. Все они получили ранения или контузию во время участия в «военной специальной операции» в Украине. Самому младшему из них — 21 год.

Сегодня раненных и контуженных казаков посетили вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик.