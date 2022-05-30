Атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре с раненными на «спецоперации» в Украине

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru

В краевой администрации сообщили о 13 казаках, раненных в Украине, самому младшему — 21 год. Они проходят реабилитацию в краснодарском военном госпитале

30 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что 13 казаков проходят курс реабилитации и восстановления в военном госпитале Краснодара. Все они получили ранения или контузию во время участия в «военной специальной операции» в Украине. Самому младшему из них — 21 год.

Сегодня раненных и контуженных казаков посетили вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик.

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«Сейчас на территории Донецкой народной республики и в Запорожской области на разных участках фронта «специальной военной операции» участвуют более тысячи кубанских казаков. Многие уже представлены к государственным наградам и наградам Кубанского казачьего войска», — сказал Александр Власов

Ранее Юга.ру писали, что во время «военной спецоперации» в Украине погиб замглавы Новопокровского района, атаман Новопокровского РКО Александр Кальницкий. Кальницкий погиб 17 мая в поселке Садовом Луганской области от осколочных ранений. 26 мая в станице Новопокровской прошла церемония прощания.

Казачество Краснодар Украина

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Атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре с раненными на «спецоперации» в Украине
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