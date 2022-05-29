На ремонт башни Ахун в Сочи планируют потратить больше 110 млн рублей
В Сочи осенью хотят закрыть на ремонт башню Ахун
В Сочи планируют осенью приступить к ремонту смотровой башни Ахун. Завершить работы обещают до конца 2022 года. В нацпарке оценили ремонт в 117 млн рублей, сообщил ТАСС.
Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Сочинского нацпарка Евгения Говядова сказала, что благоустройство башни увеличит поток туристов. По ее словам, если удастся восстановить экотропы и привлечь внимание к историческим тропам, которые существуют с 1911 года, то турпоток может вырасти до 1 млн человек в год.
Башня находится на вершине горы Большой Ахун на высоте 663 метров над уровнем моря. Ее построили за 10 месяцев в 1936 году во время по распоряжению Иосифа Сталина. Для строительства здания до вершины горы специально проложили дорогу в 11 км.
Как писали Юга.ру, последний капитальный ремонт башни проводили в 2004 году. В июне 2019 года ее закрыли для посещений после удара молнии и признали аварийной. А в мае 2021 года в администрации края сказали, что подготовили проектную документацию для реставрации башни.