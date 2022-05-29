На ремонт башни Ахун в Сочи планируют потратить больше 110 млн рублей

В Сочи планируют осенью приступить к ремонту смотровой башни Ахун. Завершить работы обещают до конца 2022 года. В нацпарке оценили ремонт в 117 млн рублей, сообщил ТАСС.

Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Сочинского нацпарка Евгения Говядова сказала, что благоустройство башни увеличит поток туристов. По ее словам, если удастся восстановить экотропы и привлечь внимание к историческим тропам, которые существуют с 1911 года, то турпоток может вырасти до 1 млн человек в год.