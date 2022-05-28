В России отменили предельный возраст для заключения контракта о военной службе

Раньше первый контракт о прохождении военной службы россияне могли заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь возрастной предел отменен.

Закон подписал президент России. Документ опубликовали в субботу, 28 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются и россиян, и иностранцев. В пояснительной записке отмечено, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.

Авторы закона планируют привлечь в армию востребованных специалистов, в том числе медицинского обеспечения, технического обслуживания и связи.