В России отменили предельный возраст для заключения контракта о военной службе

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Военные сборы офицеров тыла на Кубани © Влад Александров, ЮГА.ру
    Военные сборы офицеров тыла на Кубани © Влад Александров, ЮГА.ру

Закон уже подписал президент Владимир Путин

Раньше первый контракт о прохождении военной службы россияне могли заключить в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь возрастной предел отменен.

Закон подписал президент России. Документ опубликовали в субботу, 28 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются и россиян, и иностранцев. В пояснительной записке отмечено, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.

Авторы закона планируют привлечь в армию востребованных специалистов, в том числе медицинского обеспечения, технического обслуживания и связи.

Армия Закон Законодательство Президент России

Новости

Кубанский подросток Даня Чупрынин не смог победить рак, но помог другим детям
В России отменили предельный возраст для заключения контракта о военной службе
В Краснодаре вблизи жилых домов установят светодиодные рекламные щиты, несмотря на запрет. Депутат от Единой России оправдал это современными технологиями
В Геленджике на «Фестиваль волшебных фонарей» будут бесплатно пускать людей, но только с местной пропиской
В Краснодаре 28 мая пройдет инклюзивный праздник и благотворительная ярмарка в Чистяковской роще
Unilever опровергла слухи о продаже заводов мороженого «Агрокомплексу»

Лента новостей

В Краснодаре обустроят новый городской пляж. Показываем где
Вчера, 12:45
В Краснодаре обустроят новый городской пляж. Показываем где
Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30»
26 мая, 11:35
Краснодарка вошла в топ Forbes «30 до 30»
Рассказываем, почему это важно
Берег умирающих дельфинов
24 мая, 17:48
Берег умирающих дельфинов
Почему в Черном море погибают китообразные и кто на Кубани пытается их спасти

Реклама на сайте