В Краснодаре 28 мая пройдет инклюзивный праздник и благотворительная ярмарка в Чистяковской роще

28 мая общественники проведут в Чистяковской роще праздник для детей с особенностями в развитии

Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети-лучики» проведет в Чистяковской роще инклюзивный праздник. Мероприятие начнется 28 мая в 9:30. Посетить его смогут все желающие.

«Для ребят организуют зону отдыха, зону спорта с проведением зарядки и фитнес-тренажерами. На благотворительной ярмарке будут продавать поделки детей — выручку от продажи используют для нужд воспитанников организации «Дети-лучики», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На празднике выступят инклюзивные музыкальные и хореографические организаций и школы. Там также организуют выставку картин и шоу мыльных пузырей. Детей будут развлекать ростовыми фигурами и цирковыми номерами. Любой желающий сможет нанести аквагрим.