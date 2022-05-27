Конец недели на Кубани будет солнечным и теплым

В Краснодаре 27 мая по данным сервиса «Яндекс.Погода» ожидается солнечная погода до 25 °С. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Такая погода продержится в краевой столице до конца недели. В субботу, 28 мая, ожидается до 27 °С, а в воскресенье до 29 °С.

По краю 27 мая переменная облачность, без осадков. Ожидается западный ветер 4-9 м/с, днем местами на Азовском побережье порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха днем 20-25 °С. На Азовском и Черноморском побережьях прогнозируют 18-23 °С.

На выходных 28-29 мая на Кубани осадков не ожидается. Днем в регионе обещают 25-30 °С, ветер южный 4-9 м/с. На Черноморском побережье будет облачно и 20-25 °С, ветер северо-восточный 5-10 м/с, на участке от Анапы до Геленджика порывы достигнут 14 м/с.