Краснодарским школьникам предложили подработку на летние каникулы, чтобы снизить рост правонарушений

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Мэрия рассказала о планах устроить более 4 тыс. юных краснодарцев на временную работу в детские лагеря, библиотеки и хозслужбы. 2 и 3 июня для них пройдут ярмарки вакансий

В мэрии Краснодара сообщили, что готовят рабочие места для 4 тыс. 249 краснодарских подростков. Пока удалось открыть 773 вакансии для летней подработки.

«Если у подростков есть желание поработать — мы должны предоставить им такую возможность, создать рабочие места. Не просто выполнить показатели, а добиться прогресса в этом направлении. И продолжать эту важную работу в будущем. Кроме того, нужно обеспечить безопасность детей на рабочих местах — охрана труда должна исполняться безукоризненно», — прокомментировал Андрей Алексеенко.

Программа по трудоустройству несовершеннолетних в Краснодаре работает с 2014 года. Начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова, подчеркнула, что на каникулах растет количество детских правонарушений. Чтобы организовать подросткам законный и оплачиваемый досуг, потратят 34,8 млн рублей. При этом легче всего будет устроиться детям-сиротам, детям из многодетных и малоимущих семей, детям на учете комиссии по делам несовершеннолетних, людям с инвалидностью, которым нужен труд для реабилитации. 

Хватает ли в школах Кубани учителей и сколько они получают:

Искать работу подросткам от 14 до 18 лет помогает Центр занятости. Он заключает договоры на их трудоустройство в оздоровительные лагеря. Оставить резюме можно на платформе «Работа России» — этой функцией воспользовалось около 2 тыс. школьников. Еще для них откроются ярмарки вакансий «Ты нужен Кубани». Ближайшие пройдут 2 и 3 июня на Атарбекова, 1/1; 1-й Заречной, 17; Оржоникидзе, 75.

Напомним, в 2017 году «Общероссийский народный фронт» опросил школьников и выяснил, что 92% из них хотят работать.

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