Краснодарским школьникам предложили подработку на летние каникулы, чтобы снизить рост правонарушений

Мэрия рассказала о планах устроить более 4 тыс. юных краснодарцев на временную работу в детские лагеря, библиотеки и хозслужбы. 2 и 3 июня для них пройдут ярмарки вакансий

В мэрии Краснодара сообщили, что готовят рабочие места для 4 тыс. 249 краснодарских подростков. Пока удалось открыть 773 вакансии для летней подработки.

«Если у подростков есть желание поработать — мы должны предоставить им такую возможность, создать рабочие места. Не просто выполнить показатели, а добиться прогресса в этом направлении. И продолжать эту важную работу в будущем. Кроме того, нужно обеспечить безопасность детей на рабочих местах — охрана труда должна исполняться безукоризненно», — прокомментировал Андрей Алексеенко.

Программа по трудоустройству несовершеннолетних в Краснодаре работает с 2014 года. Начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова, подчеркнула, что на каникулах растет количество детских правонарушений. Чтобы организовать подросткам законный и оплачиваемый досуг, потратят 34,8 млн рублей. При этом легче всего будет устроиться детям-сиротам, детям из многодетных и малоимущих семей, детям на учете комиссии по делам несовершеннолетних, людям с инвалидностью, которым нужен труд для реабилитации.