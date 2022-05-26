26-29 мая в Сочи празднуют День города. Вот что в программе

Администрация Сочи опубликовала программу четырехдневного празднования Дня города. Ему исполнилось 184 года.

До 29 мая с 10:00 до 18:00 работает выставка «Легенды сочинского спорта» на площади Искусств. 26 мая с 10:00 до 17:00 можно посетить выставку народных промыслов «Сокровища России» в Зимнем театре. Знакомить жителей и гостей курорта с народной культурой продолжат 27 мая на выставке «Мы разные — мы вместе» в музее истории Сочи с 09:00 до 18:00. А 29 мая в 16:00 состоится гала-концерт «Сочи — созвездие национальных культур». 27 мая в 20:00 начнется шоу фонтанов у зала «Фестивальный» и световое 3D-шоу на площади Искусств.

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28 мая на набережной «Маяк» будет работать молодежное креативное пространство. С 16:00 до 20:00 там устроят запуск воздушных змеев. На площади Искусств в 10:00 пройдет фестиваль спорта. Утром в парке 50 лет Победы откроют «Город мастеров». Поклонников UMA2RMAN зовут в парк «Времена года» на Красной Поляне 28 мая в 21:00. Юлию Савичеву в это же время можно будет услышать в адлерском парке «Ривьера». В парке 50 лет Победы выступит Сосо Павлиашвили. В 22:00 на улице Янтарной и на площади Южного мола морпорта прогремят праздничные фейерверки. К празднику город готовился и виртуально: в телеграме появились специальные стикеры, посвященные Сочи. Их предлагают использовать как открытки и сувениры XXI века.

Стикеры к Дню города-курорта Сочи © Скриншот чата телеграм-канала https://t.me/officialsochi

Вместе с городским торжеством в эти дни отметят 130-летие нацпарка «Дендрарий» экологичными мероприятиями, выставками, мастер-классами и концертами. С 26 по 28 мая в 20:00 гостям предлагают слушать живую музыку у южного входа в парк. 27 мая в 11:00 рядом с прудом пройдет «Праздник бамбука» с тематической кухней и викториной. На главной сцене в 15:00 официально откроют фестиваль, посвященный юбилею «Дендрария». А в 15:30 на террасе у виллы «Надежда» стартует культурная программа международной экологической биеннале ECO/ON. В субботу 28 мая посетителей приглашают на творческий вечер Наталии Бурмейстер-Чайковской. Начало — в 16:00.

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