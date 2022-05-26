Видеосервис Wink запустит онлайн-трансляцию музыкального шоу из Санкт-Петербурга

28 мая в 21:50 в эфире телеканала «Все ТВ» на видеосервисе Wink начнется эксклюзивная прямая трансляция музыкального шоу «Классика на Дворцовой»

28 мая поклонники классической музыки смогут посмотреть онлайн-трансляцию музыкального шоу «Классика на Дворцовой» на видеосервисе Wink. Эфир стартует в 21:50 на телеканале «Всё ТВ». Сразу после завершения концерта запись будет доступна пользователям Wink в архиве .

«Классика на Дворцовой» — крупнейший в России концерт классического искусства под открытом небом, объединяющий музыку и танец. Он проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В 2022 году проект, приуроченный ко дню основания города, отмечает десятилетие.

На сцену у Зимнего дворца выйдут Мария Алейда, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Алексей Марков, Василиса Бержанская. Впервые в Петербурге выступит Витторио Григоло — один из самых востребованных оперных певцов современности, который стал самым молодым тенором «Ла Скала» в 23 года.