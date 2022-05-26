Видеосервис Wink запустит онлайн-трансляцию музыкального шоу из Санкт-Петербурга
28 мая в 21:50 в эфире телеканала «Все ТВ» на видеосервисе Wink начнется эксклюзивная прямая трансляция музыкального шоу «Классика на Дворцовой»
28 мая поклонники классической музыки смогут посмотреть онлайн-трансляцию музыкального шоу «Классика на Дворцовой» на видеосервисе Wink. Эфир стартует в 21:50 на телеканале «Всё ТВ». Сразу после завершения концерта запись будет доступна пользователям Wink в архиве.
«Классика на Дворцовой» — крупнейший в России концерт классического искусства под открытом небом, объединяющий музыку и танец. Он проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В 2022 году проект, приуроченный ко дню основания города, отмечает десятилетие.
На сцену у Зимнего дворца выйдут Мария Алейда, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Алексей Марков, Василиса Бержанская. Впервые в Петербурге выступит Витторио Григоло — один из самых востребованных оперных певцов современности, который стал самым молодым тенором «Ла Скала» в 23 года.
Сериалы, семейные комедии и мультфильмы:
За музыкальное сопровождение концерта отвечает Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко. Драматургией и хореографией «Классики на Дворцовой» занимались Полина Рассадина, Алла Духова и Андрей Брыканов, Наталья Иванова и Елена Теплова. Они создали единый спектакль, где выступления танцовщиков гармонично вписываются в формат концерта.
«Классика на Дворцовой — это единство и гармония лучшего, чем восхищает Санкт-Петербург: архитектуры, музыки, хореографии и новейших цифровых технологий. «Ростелеком» не только поддерживает высокое искусство, но и помогает зрителям Wink в любой точке мира приобщиться к нему с помощью современных телекоммуникационных возможностей», — отметил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
«The Телки» стал самым популярным сериалом на Wink:
«Ростелеком» поддерживает «Классику на Дворцовой» с 2019 года. Общероссийские прямые трансляции концерта на канале «Всё ТВ» на видеосервисе Wink смотрят миллионы зрителей от Калининграда до Владивостока. С 2020 года показы записи петербургской «Классики на Дворцовой» круглый год становятся частью главных праздников в городах Сибири и центрального региона, Урала и юга России. Так, в Новосибирске звезды классики участвуют в оперном марафоне на самых больших экранах города в июле, в Екатеринбурге концерт собирает зрителей в августе на дне города, а в Туле концерт звучит на главном городском катке в новогодние праздники.
Подробная программа события доступна на сайте. Видеоконцерт появится в разделе «Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.