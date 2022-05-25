В Краснодаре из-за ремонта путей 25 и 26 мая изменятся маршруты шести трамваев

Трамваи № 2, 3, 15, 20, 21, 22 в Краснодаре в ночное время 25 и 26 мая будут ходить по измененным маршрутам

В администрации Краснодара 25 мая рассказали об изменении шести трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на Дмитриевской дамбе. 25 и 26 мая там будут менять стрелочный перевод. Из-за этого последние вагоны трамваев № 2 будут выезжать от улицы Декабристов в 22:00, от улицы Индустриальной — в 21:15. После 21:30 трамваи от Индустриальной будут следовать до остановки «улица 40-летия Победы» на Колхозной.

Последние вагоны маршрута № 3 поедут от Западного депо в 21:09, от улицы Декабристов — в 22:00. После 21:20 трамваи от Западного депо поедут до Коммунаров обычным маршрутом, далее — по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе и Горького вернутся на стандартный маршрут.

Последние вагоны маршрута № 15 отправятся от вокзала в 21:04, от улицы Петра Метальникова — в 21:38. После 21:20 трамваи от вокзала поедут до остановки «улица Солнечная» и обратно на вокзал.

По маршруту № 20 последние вагоны отправятся от хладокомбината в 21:51, от улицы Декабристов — в 21:58. Рейс в 22:31 от Декабристов отправится в Восточное депо по Коммунаров.

Последние рейсы маршрута № 21 отправятся от Юбилейного микрорайона в 20:44, от улицы Петра Метальникова — в 21:51. Рейс в 21:03 из Юбилейного микрорайона поедет до конечной остановки «улица Декабристов», после 21:20 трамваи из Юбилейного микрорайона поедут до конечной остановки «улица Индустриальная» по Коммунаров и Захарова.