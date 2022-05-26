В Краснодарском крае началось потепление
В четверг, 26 мая, на Кубани ожидается до 25 °С
В Краснодаре утром по данным сервиса «Яндекс.Погода» 20 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 24°С,будет ясно и небольшой юго-западный ветер. К вечеру похолодает до 15 °С. Осадков не ожидается.
Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что фронтальные разделы отступили и погода в крае будет улучшаться. Только в некоторых районах вечером ожидаются кратковременные и туман. Температура воздуха днем поднимется до +25 °С, а на Черноморском побережье до 22 °С.
Теплая погода будет в регионе в 27 мая. Синоптики обещают, что дождей на территории края не будет, а ветер сменит направление с юго-западного на южное. Днем температура воздуха прогреется до 26 °С.
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