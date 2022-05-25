В краснодарских парках будут выступать музыканты из «Премьеры»
В Краснодаре начался сезон оркестровых концертов под открытым небом
С мая по сентябрь в Чистяковской Роще и Городском Саду будут выступать коллективы Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера».
Первый концерт пройдет в воскресенье, 29 мая, в 19:00 в Городском Саду. Он состоится под руководством лауреата международных конкурсов Даниила Червякова.
За весь сезон оркестр даст 13 концертов. А 27 августа в Городском Саду выступит Кубанский симфонический оркестр, дирижировать им будет заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский. Ранее Юга.ру публиковали с ним интервью. Почитать его можно здесь.
Концерты под открытым небом будут проходить:
- по субботам с 19:00 до 20:00 (в мае, июне, августе), с 18:00 до 19:00 (в августе и сентябре) в Чистяковской Роще;
- по воскресеньям с 19:00 до 20:00 (май, июнь, август), с 18:00 до 19:00 (август, сентябрь) в Городском Саду.
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