В краснодарских парках будут выступать музыканты из «Премьеры»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре начался сезон оркестровых концертов под открытым небом

С мая по сентябрь в Чистяковской Роще и Городском Саду будут выступать коллективы Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». 

Первый концерт пройдет в воскресенье, 29 мая, в 19:00 в Городском Саду. Он состоится под руководством лауреата международных конкурсов Даниила Червякова.

За весь сезон оркестр даст 13 концертов. А 27 августа в Городском Саду выступит Кубанский симфонический оркестр, дирижировать им будет заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский. Ранее Юга.ру публиковали с ним интервью. Почитать его можно здесь.

Концерты под открытым небом будут проходить:

  • по субботам с 19:00 до 20:00 (в мае, июне, августе), с 18:00 до 19:00 (в августе и сентябре) в Чистяковской Роще;
  • по воскресеньям с 19:00 до 20:00 (май, июнь, август), с 18:00 до 19:00 (август, сентябрь) в Городском Саду.
Концерты Краснодар Музыка

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