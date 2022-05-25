В краснодарских парках будут выступать музыканты из «Премьеры»

С мая по сентябрь в Чистяковской Роще и Городском Саду будут выступать коллективы Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера».

Первый концерт пройдет в воскресенье, 29 мая, в 19:00 в Городском Саду. Он состоится под руководством лауреата международных конкурсов Даниила Червякова.

За весь сезон оркестр даст 13 концертов. А 27 августа в Городском Саду выступит Кубанский симфонический оркестр, дирижировать им будет заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский. Ранее Юга.ру публиковали с ним интервью. Почитать его можно здесь.

Концерты под открытым небом будут проходить: