Жители семи районов Сочи могут остаться без воды из-за аварии в Адлере

Утром 25 мая в Адлере прорвало магистральный водовод. Из-за этого придется отключить насосную станцию

В Адлере на улице Белых Акаций прорвало магистральный водовод диаметром 800 мм. Вода бьет из-под земли фонтаном, на место приехали специалисты местного водоканала.

Для ремонта придется выключить насосную станцию. Из-за этого без воды могут остаться жители поселков Адлер, Кудепста, Хоста, а также в микрорайонах Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное.

Завершить работы планируют к концу дня. В районы, где с подачей воды возникнут проблемы, привезут питьевую воду в цистернах, сообщили в водоканале Сочи.