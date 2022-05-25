Жители семи районов Сочи могут остаться без воды из-за аварии в Адлере

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

Утром 25 мая в Адлере прорвало магистральный водовод. Из-за этого придется отключить насосную станцию

В Адлере на улице Белых Акаций прорвало магистральный водовод диаметром 800 мм. Вода бьет из-под земли фонтаном, на место приехали специалисты местного водоканала.

Для ремонта придется выключить насосную станцию. Из-за этого без воды могут остаться жители поселков Адлер, Кудепста, Хоста, а также в микрорайонах Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное.

Завершить работы планируют к концу дня. В районы, где с подачей воды возникнут проблемы, привезут питьевую воду в цистернах, сообщили в водоканале Сочи. 

Как писали Юга.ру, из-за санкций в Сочи сдвинутся сроки и изменится цена ремонта очистных сооружений. Теперь для работ необходимо рассматривать импортозамещение и определить одного производителя всего оборудования.

Аварии Водоснабжение Сочи

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Жители семи районов Сочи могут остаться без воды из-за аварии в Адлере
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