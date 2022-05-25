Синоптики рассказали, когда на Кубани прекратятся дожди и потеплеет до 30 °С

В Краснодаре утром 25 мая 17 °С и солнечно. Днем по данным «Яндекс.Погоды» потеплеет до 21 °С, будет облачно и без осадков. Ветер западный с порывами до 7 м/с. Кроме того, индекс УФ-излучения будет равен 7. Это значит, что нужно пользоваться солнцезащитными средствами.

По краю синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 15-20 °С. Утром и ночью ожидается туман, направление ветра сменится с северного на западный и принесет в регион теплые воздушные массы.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что со среды за погоду начнет отвечать антициклон с Запада. Он будет рассеивать облака, прекратит дожди и начнется повышение температуры. Он будет действовать на территории края до конца недели, удерживая погоду солнечной и сухой. Поэтому к концу недели температура на 1-3 градуса будет превышать климатическую норму и составит 25-30 °С.

Также к концу недели потеплеет вода. Ожидается, что на Азовском побережье температура воды достигнет 18 °С, а у берега Черного моря 15 °С. В восточной части побережья море прогреется до 17 °С.