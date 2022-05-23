В Анапе будут штрафовать самокатчиков, которые катаются по набережной

На набережную курорта выйдут патрули, которые будут ловить самокатчиков. Парковки самокатов перенесут подальше от променада

Пресс-служба мэрии Анапы 23 мая сообщила, что в городе собираются усилить контроль за самокатами на набережной. В ближайшее время, после утверждения схемы размещения, все точки проката самокатов перенесут на расстояние от 50 до 200 метров от городской набережной. Большую их часть оборудуют на Пионерском проспекте у велодорожки.

По набережной теперь будут ходить патрули сотрудников полиции и чиновников. За нарушения правил будут штрафовать собственников самокатов.

«На пешеходных зонах курорта электросамокатов быть не должно», — сказал мэр Анапы Василий Швец.