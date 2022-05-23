В Анапе будут штрафовать самокатчиков, которые катаются по набережной
На набережную курорта выйдут патрули, которые будут ловить самокатчиков. Парковки самокатов перенесут подальше от променада
Пресс-служба мэрии Анапы 23 мая сообщила, что в городе собираются усилить контроль за самокатами на набережной. В ближайшее время, после утверждения схемы размещения, все точки проката самокатов перенесут на расстояние от 50 до 200 метров от городской набережной. Большую их часть оборудуют на Пионерском проспекте у велодорожки.
По набережной теперь будут ходить патрули сотрудников полиции и чиновников. За нарушения правил будут штрафовать собственников самокатов.
«На пешеходных зонах курорта электросамокатов быть не должно», — сказал мэр Анапы Василий Швец.
Ранее Юга.ру писали, что в прошлом году с набережной Геленджика тоже решили убрать самокаты. К этому делу даже подключили полицейских.
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить:
Ранее с идеей урегулировать движение электросамокатов выступал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Чиновник посмотрел по телевизору программу, посвященную опасности этого вида транспорта, и заявил, что нужно внести изменения в правила дорожного движения.
В декабре 2021 года депутаты Кубани утвердили штрафы для прокатов велосипедов и самокатов за нарушение условий размещения пунктов проката: для граждан — 4 тыс. рублей, для бизнесменов без юрлица — 20 тыс. рублей, для юрлиц — 30 тыс. рублей.