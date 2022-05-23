В аэропорту Сочи рассказали, зачем им надувной крокодил

Краснодарский край

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  • крокодил © Скриншот с телеграм-канала t.me/soch01
    крокодил © Скриншот с телеграм-канала t.me/soch01

В социальных сетях появился ролик с надувным крокодилом на территории аэропорта Сочи. В самом аэропорте сообщили, что им пугают птиц

Телеграм-канал «Сочи №1» опубликовал видео, на котором видно, как в пожарном водоеме плавает надувной крокодил. В пресс-службе аэропорта рассказали, что у бутафорской рептилии есть практическое назначение. Она отпугивает птиц.

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«Муляж крокодила специально установлен на объекте аэродромной службой, отвечающей за орнитологическое обеспечение безопасности полетов, для отпугивания птиц, в том числе водоплавающих. Для этого используются различные инструменты — как звуковые, так и визуальные, муляжи, шары, чучела», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Юга.ру писали, что с 24 февраля на юге России закрыты все аэропорты, кроме сочинского. С тех пор режим временного ограничения полетов продлевают раз в неделю.

Аэропорты Сочи

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В аэропорту Сочи рассказали, зачем им надувной крокодил
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