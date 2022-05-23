Неделя в Краснодарском крае начнется с небольших дождей

В Краснодаре утром 23 мая по данным сервиса «Яндекс.Погода» 17 °С и облачно. Днем потеплеет всего на два градуса и будет облачно. Во второй половине дня будет идти кратковременный дождь. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 16-21 °С.

На Черноморском побережье местами небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С.