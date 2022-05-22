В Чистяковской роще Краснодара начали ремонт входной арки за 4,1 млн рублей

В Краснодаре начали ремонтировать арку на входе в Чистяковскую рощу к 120-летию парка

В феврале мэрия писала , что на ремонт потратят 4,1 млн рублей. Всего на обновление культурных учреждений в 2022 году выделили 40 млн рублей.

На объекте восстановят штукатурный слой, нанесут новую краску. При этом внешний облик арки сохранят. Работы хотят закончить до конца лета.

В Чистяковской роще реставрируют входную арку на улице Колхозной, 86. Об этом рассказала мэрия Краснодара 20 мая.

Ранее Юга.ру писали, что власти города решили отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще. Ее планировали восстановить и сделать парадным входом в детский сад. Позже бывший мэр Краснодара Евгений Первышов обнаружил, что колоннаду в Чистяковской роще нельзя зарегистрировать и, следовательно, реставрировать.

В марте мэрия сообщила, что в 2022 году разработают проект реставрации колоннады.