В Чистяковской роще Краснодара начали ремонт входной арки за 4,1 млн рублей
В Краснодаре начали ремонтировать арку на входе в Чистяковскую рощу к 120-летию парка
В Чистяковской роще реставрируют входную арку на улице Колхозной, 86. Об этом рассказала мэрия Краснодара 20 мая.
На объекте восстановят штукатурный слой, нанесут новую краску. При этом внешний облик арки сохранят. Работы хотят закончить до конца лета.
В феврале мэрия писала, что на ремонт потратят 4,1 млн рублей. Всего на обновление культурных учреждений в 2022 году выделили 40 млн рублей.
Ранее Юга.ру писали, что власти города решили отремонтировать колоннаду в Чистяковской роще. Ее планировали восстановить и сделать парадным входом в детский сад. Позже бывший мэр Краснодара Евгений Первышов обнаружил, что колоннаду в Чистяковской роще нельзя зарегистрировать и, следовательно, реставрировать.
В марте мэрия сообщила, что в 2022 году разработают проект реставрации колоннады.