В Архипо-Осиповку привезли советскую орбитальную станцию

Краснодарский край

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  • Грузовик, везущий орбитальную станцию «Алмаз», въезжает на набережную Архипо-Осиповки © Скриншот видео телеграм-канала «Pressa без пресса», t.me/gelenkurort
    Грузовик, везущий орбитальную станцию «Алмаз», въезжает на набережную Архипо-Осиповки © Скриншот видео телеграм-канала «Pressa без пресса», t.me/gelenkurort

Советскую орбитальную станцию «Алмаз» установят перед входом в архипо-осиповский музей космонавтики

Утром 21 мая в Архипо-Осиповку прибыл необычный груз — настоящая орбитальная станция советских времен. Видео телеграм-канала «Pressa без пресса» показывает, как тягач, груженый 19-тонным «Алмазом», въезжает на набережную поселка-курорта.

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Станцию «Алмаз» установят перед входом в архипо-осиповский музей космонавтики. Предполагается, что уже в ближайшие дни ее откроют для посещения — можно будет забраться внутрь и вообразить себя советским космонавтом.

В Архипо-Осиповку станцию привезли из московского Государственного космического научно-производственного центра. В космосе конкретно этот агрегат не бывал, поскольку возвращение «Алмазов» и «Салютов» (так называлась пилотируемая версия станции) конструкцией не предусмотрено. Тем не менее, к полету архипо-осиповский «Алмаз» в свое время готовили — помешал этому распад СССР и последующее сворачивание советской космической программы.

Стоит отметить, что «Алмаз» был первой советской орбитальной станцией, штатно оснащенной тяжелым вооружением — 14,5-миллиметровой автоматической пушкой конструкции Нудельмана — Рихтера. При помощи этой пушки экипажу предписывалось отстреливаться от спутников-шпионов и от шатлов-похитителей (в СССР полагали, что США неспроста спроектировали своему шатлу грузовой отсек, в который как раз идеально помещался «Алмаз», — и приняли меры против возможной попытки похитить станцию с орбиты).

К слову, сегодня в мире отмечается Ночь музеев. И в Краснодаре впервые за три года это мероприятие снова пройдет в стандартном, оффлайн-формате.

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В Архипо-Осиповку привезли советскую орбитальную станцию
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