Как выбрать квартиру в разных районах Краснодара? Советы экспертов компании «Этажи»

Эксперты агентства недвижимости «Этажи» рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры в Краснодаре

Квартира — это не только стены, но еще и район, соседи, вид из окна, управляющая компания и многое другое. Все это, а не только планировку и высоту потолков, надо учитывать при выборе жилья, особенно с оглядкой на рост стоимости квадратного метра за последний год — цена квартир в новостройках Краснодара выросла на 55,5%.

Эксперты АН «Этажи» напомнили о ключевых факторах выбора квартиры в столице Кубани.

Инфраструктура района и транспортная доступность

Одно дело — искать квартиру большей площади в своем или близлежащих районах, с инфраструктурой которых хорошо знаком, и совсем другое — планировать переезд в другой район. Рынок недвижимости в кубанской столице развит, и у покупателя есть возможность выбрать квартиру в Краснодаре в любой точке города.

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Юбилейный микрорайон удален от промышленных предприятий и федеральных трасс, находится рядом с набережной и ботаническим садом, считается одним из наиболее экологичных районов города. Здесь практически нет частного сектора, много зеленых зон, несколько школ.

Фестивальный микрорайон расположен недалеко от центра, отсюда несложно добраться на общественном транспорте в любую точку города. Из-за того, что через район проходят крупные дороги, здесь достаточно шумно. Здесь есть лицей, гимназия, близко расположен Кубанский государственный технологический университет. Что касается жилого фонда, то в Фестивальном много хрущевок и старых панельных домов.

Микрорайон Гидростроителей имеет новую часть, которая активно застраивается, и старую с пятиэтажками и частными домами. Район зеленый, радом находится лесопарк, озеро, парк «Солнечный остров» с сафари-парком.

Комсомольский микрорайон удален от центра, но здесь хорошие транспортные развязки, широкие зеленые улицы. Здесь много детских садов и школ, зоны отдыха в Карасунском саду и на берегу местных озер. Этот, как и другие районы города активно застраиваются: можно выбирать старый жилой фонд подешевле или более дорогое и комфортное жилье в современных домах.

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Представление о районе лучше составлять самостоятельно — прогуляйтесь по району в разное время суток, в будни и выходные, чтобы оценить обстановку у дома, в котором присмотрели квартиру.

Состояние дома

В разные годы строили по-разному, и разобраться без специалистов бывает трудно. Базовую информацию — год постройки, тип перекрытий, материал стен — можно получить на reformagkh.ru. Например, на фасадах панельных хрущевок и брежневок часто бывают дефекты швов — высока вероятность, что квартиру придется утеплять снаружи. Кроме того, в старых панельных и в современных монолитных домах хорошая слышимость.