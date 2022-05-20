В Новороссийске прооперировали сокола. Ему лечат сломанное крыло

Раненого чеглока, которого нашли в «Утрише», прооперировали. Птица пошла на поправку

В начале мая на лагунах заповедника «Утриш» нашли раненого чеглока — птицу из отряда соколиных. У пернатого был перелом лучевой и локтевой костей, а их обломки разошлись в разные стороны. Птицу в тяжелом состоянии передали волонтеру Наталье Колесниковой в Новороссийск.

Сейчас птица пошла на поправку. В пресс-службе заповедника рассказали, что в Новороссийске соколу сделали снимок крыла и приняли решение прооперировать. Сломанное крыло зафиксировали спицами, теперь предстоит долгое лечение. Также выяснилось, что у птицы есть проблемы с печенью, поэтому ветеринары назначили дополнительные препараты.

Как чеглок сломал крыло — неизвестно, но в заповеднике думают, что причиной мог стать брачный период:

«С конца апреля у этих птиц начался период гнездования. В брачный период чеглоки очень активны, самцы стараются покорить самку невероятными трюками в небе. Кто знает, может наш подопечный, проделывая очередной маневр и поломал крыло?»