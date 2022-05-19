В Белореченске открылась выставка в честь 45-летия «ЕвроХим-БМУ»
18 мая в Белореченском городском музее открылась выставка, посвященная 45-летию минерально-химической компании «ЕвроХим-БМУ»
«ЕвроХим-БМУ» — крупнейшая компания по производству минеральных удобрений на юге России. Она поставляет свою продукцию во многие регионы России и 14 стран мира. В 2022 году «ЕвроХим-БМУ» отмечает юбилей — 45 лет.
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В городском музее Белореченска организовали выставку, рассказывающую всю историю градообразующего предприятия, начиная с его зарождения. Там представили продукты, которые выпускает компания, некоторые виды сырья, современная спецодежда работника, награды, исторические справки и т.д.
На открытии выставки присутствовали руководители предприятия, в том числе исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Вадим Викторович Паршаков, а также глава Белореченского городского поселения Александр Владимирович Абрамов.
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Презентацию совместили с Международным днем музеев, который отмечают 18 мая. Руководящий состав предприятия торжественно поздравил работников городского музея с их профессиональным праздником.
Как писали ранее Юга.ру, в Белореченске стартовала неделя экскурсий для школьников от «ЕвроХим-БМУ».