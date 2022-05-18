В Краснодаре открылась выставка «Вторая жизнь дерева»

Краснодарский край

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  • © Фото Clem Onojeghuo, pexels.com
    © Фото Clem Onojeghuo, pexels.com

В краснодарской художественной галерее «Сантал» 17 мая открылась ретроспективная выставка скульптора Юрия Кузнецова «Вторая жизнь дерева»

Экспозиция — часть двадцатилетнего проекта одноименной галереи, в котором участвовали авторы, занимающиеся деревянной скульптурой или прикладным искусством. Представлены 65 станковых работ, выполненных в технике резьбы по дереву и металлу. Посетители увидят символические и мифологические композиции, жанровые сцены, иллюстрации литературных произведений и русских народных сказок, созданные в течение всей творческой деятельности художника — с 1974 по 2019 годы.

Как сообщили в пресс-службе галереи, любовь к дереву у Кузнецова имеет философский смысл. В своих работах мастер размышляет о связи времен, воскрешает из корней и стволов деревьев «тени забытых предков».

Выставка работает до 30 июня по адресу улица Коммунаров, 58. Вход бесплатный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 21 мая в очном формате пройдет международная акция «Ночь музеев». В ее рамках можно будет посетить и галерею «Сантал».

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар

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