В краснодарских клиниках появилась новая процедура клеточного омоложения кожи

В клиниках Краснодара появилась аппаратная процедура клеточного омоложения кожи HELEO4™

Клетки человеческого организма постоянно делятся. Старые клетки передают молодым свои «ошибки» и имеющиеся загрязнения — кожа покрывается сеточкой морщин и теряет упругость. Новая аппаратня процедура HELEO4™ омолаживает клетки кожи за счет их очищения.

Как это работает?

Методика HELEO4™ находит клетки с «ошибками», точечно маркирует и выводит их из организма и создает условия для здоровой регенерации. Делятся только те клетки, которые не содержат мутаций. Процедуру проводят на аппарате фототерапевтического светодиодного красного излучения*.

По результатам исследования** ученые отметили, что после сеансов HELEO4™ подтягивается кожа, уходят морщины и отечность, начинают в здоровом режиме работать меланоциты — клетки, продуцирующие пигмент. Также ученые считают, что курс HELEO4™ помогает избежать появления новых пигментных пятен и успешно борется с акне — уже после первых процедур исчезает большая часть воспалений.

Как часто надо делать курс процедур?

Хотя бы раз в год. По мнению врача-дерматовенеролога и косметолога Сергея Суркичина это поможет контролировать физиологический процесс старения кожи и не допустить регенерации клеток с «ошибками». Параллельно можно продолжать делать лазерные и фотопроцедуры, косметические уходы — их эффективность может существенно повыситься, т.к. здоровая кожа гораздо лучше отвечает на стимуляцию.

Где попробовать процедуру?

В Краснодаре HELEO4™ есть в нескольких клиниках. Пройти клеточное очищение в них можно со скидкой 35%, а при покупке курса из 6 процедур — первый сеанс в подарок. Подробности можно узнать тут.

*Аппарат фототерапевтического светодиодного красного излучения АФС «Гармония», зарегистрирован Росздравнадзором 23.10.2013 № ФСР 2011/10395. Поставщик оборудования и косметологической продукции — ООО «Космед».