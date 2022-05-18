В Краснодаре 18 мая прогнозируют дождливую погоду

Погода в среду, 18 мая, останется дождливой во всем регионе

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае 18 мая ожидается переменная облачность. Днем ожидается дождь, гроза. В отдельных районах пройдет сильный дождь. Ветер ожидается западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 14…19°С, в южной половине края — 16…21°С. Температура воздуха в горах — 11…16°С.

На Черноморском побережье 18 мая ожидается переменная облачность. Утром и днем местами пройдет дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°С, днем — 17…22°С.

В Краснодаре утром пройдет дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем 17…19°С.