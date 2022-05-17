На дорогах Краснодара обновили разметку

В Краснодаре 16 мая на семи улицах обновили дорожную разметку

На дорогах кубанской столицы решили обновить разметку. Ранее ее нанесли на основных дорогах и въездных магистралях города, а перед летними каникулами линии обновят рядом с образовательными учреждениями.

В начале мая разметку заново нанесли на Ростовском шоссе, улице Мачуги, Трамвайной, Фадеева, Седина, Северной, Постовой, Ставропольской и Суворова.

16 мая в Краснодаре обновили разметку на улицах Красной, Лузана от Шоссе Нефтяников до 2-й линии Нефтяников, 40-летия Победы, Северной, Уральской, Школьной и Восточно-Кругликовской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается ремонт дорог. К концу мая обещали закончить работы на трассе к СНТ «Градостроитель».