На дорогах Краснодара обновили разметку

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре 16 мая на семи улицах обновили дорожную разметку

На дорогах кубанской столицы решили обновить разметку. Ранее ее нанесли на основных дорогах и въездных магистралях города, а перед летними каникулами линии обновят рядом с образовательными учреждениями.

В начале мая разметку заново нанесли на Ростовском шоссе, улице Мачуги, Трамвайной, Фадеева, Седина, Северной, Постовой, Ставропольской и Суворова.

16 мая в Краснодаре обновили разметку на улицах Красной, Лузана от Шоссе Нефтяников до 2-й линии Нефтяников, 40-летия Победы, Северной, Уральской, Школьной и Восточно-Кругликовской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается ремонт дорог. К концу мая обещали закончить работы на трассе к СНТ «Градостроитель».

Дороги Краснодар

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