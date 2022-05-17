На Кубани 17 мая испортится погода

Местами в крае пройдут дожди, в Краснодаре усилится ветер

По данным краевого гидрометцентра, днем 17 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 13 м/с. Воздух прогреется до 19°С... 21°С.

По краю также прогнозируют дождливую погоду. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха прогреется днем до 17…22°С, в годах — до 16°С.