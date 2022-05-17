На Кубани 17 мая испортится погода

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Местами в крае пройдут дожди, в Краснодаре усилится ветер

По данным краевого гидрометцентра, днем 17 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 13 м/с. Воздух прогреется до 19°С... 21°С.

По краю также прогнозируют дождливую погоду. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с. Температура воздуха прогреется днем до 17…22°С, в годах — до 16°С.

На Черноморском побережье 17 мая ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем на участке от Джубги до Магри местами порывы   12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 22°С.

Краснодар Погода

Новости

В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу
В Краснодаре до конца года хотят закончить проект реконструкции водоотводящей системы
На дорогах Краснодара обновили разметку
На Кубани 17 мая испортится погода
Юга.ру полетали над Фёдоровским гидроузлом после второй за месяц аварии на объекте
В краснодарском транспорте после жалоб горожан проверят кондиционеры

Лента новостей

Реклама на сайте