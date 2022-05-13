На Кубани выходные будут солнечными и теплыми

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 13-15 мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода» 13 мая в Краснодаре днем будет 21 °С  и солнечно. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с. К вечеру столбик термометра опустится до 16 °С.

На выходных 14-15 мая в кубанской столице будет солнечно и без осадков. В субботу воздух прогреется до 25 °С, а в воскресенье будет 24 °С. Ветер 2-4 м/с.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в пятницу переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с,  местами порывы 12-14 м/с, утром и днем 15-18 м/с. Температура воздуха днем 17-22 °С. На Черноморском побережье днем 16-21 °С.

В субботу и воскресенье на Кубани ожидается хорошая погода. Но в северной половине края в субботу и в предгорьях юго-восточных районов в воскресенье местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха в ночные часы составит 8-13 °С, днем столбик термометра поднимется до 26 °С, на Азовском побережье до 23 °С. На Черноморском побережье ожидается 17-22 °С, в Туапсинском районе 25 °С.

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На Кубани выходные будут солнечными и теплыми
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