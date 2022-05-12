В Госдуме предложили передавать ФСБ данные о пассажирах такси

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. Его разместили в электронной базе документов думы. Документ устанавливает требования к водителю и службам заказов.

Планируется, что фирмы обяжут передавать ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, которые используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Кроме того, законопроект предлагает ввести ограничения для водителей. Управлять такси можно будет лицам без медицинских противопоказаний к управлению автомобилями категории «В». По новым правилам, водителем может быть самозанятый, если у него есть договор с агрегатором или индивидуальный предприниматель со специальным разрешением.