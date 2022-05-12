В Госдуме предложили передавать ФСБ данные о пассажирах такси
В Госдуме предложили обязать такси передавать данные ФСБ и создать региональные реестры служб заказа автомобилей
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. Его разместили в электронной базе документов думы. Документ устанавливает требования к водителю и службам заказов.
Планируется, что фирмы обяжут передавать ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, которые используют для получения, хранения, обработки и передачи заказов.
Кроме того, законопроект предлагает ввести ограничения для водителей. Управлять такси можно будет лицам без медицинских противопоказаний к управлению автомобилями категории «В». По новым правилам, водителем может быть самозанятый, если у него есть договор с агрегатором или индивидуальный предприниматель со специальным разрешением.
Управлять такси будет нельзя, если у водителя есть больше трех штрафов за нарушение ПДД. Также сесть за руль такси можно будет только спустя год со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения.
Также планируется создать три региональных реестра — служб заказа такси, перевозчиков легковых такси и легковых такси. Также предлагается дать возможность городам федерального значения устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку. Его порядок будут определять по специальным методическим рекомендациям.
Как писали Юга.ру, Госдума изменила закон о техосмотре. Теперь он не понадобится, если водитель использует автомобиль или мотоцикл только в личных целях. Для такси, грузовых автомобилей и автобусов правила остались прежние.