В Краснодаре открылась фотовыставка «Пленка vs цифра»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 12 мая открылась межрегиональная экспозиция «Пленка vs цифра»

Представлено более 40 фотоснимков разных техник и стилей как краснодарских авторов, так и фотохудожников из Брянска, Зеленограда, Пущино, Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы. Среди них и именитые мастера, снимающие с 1980-х годов, и молодые энтузиасты, экспериментирующие с пленочной фотографией в наши дни.

Экспозиция дополнена отпечатками фотохудожников, использующих современные камеры, но обрабатывающих свои снимки «под пленку».

Выставка работает до 22 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.

Как писали Юга.ру, в художественном музее имени Коваленко доступна инсталляционная экспозиция «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны». А в краевом выставочном зале можно увидеть репродукции работ известных мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы и оригинальные произведения Василия Кандинского — известного русского художника, стоявшего у истоков абстракционизма.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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В Краснодаре открылась фотовыставка «Пленка vs цифра»

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