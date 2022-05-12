В предгорных районах Кубани ожидаются заморозки

Синоптики обещают 12 мая на Кубани небольшой дождь, а в некоторых районах заморозки

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 12 мая 17 °С и солнечно. Днем потеплеет до 20 °С, будет облачно и без осадков. Ветер юго-западный до 9 м/с. Отметим, в кубанской столице УФ-индекс достигнет отметки 7.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.