В предгорных районах Кубани ожидаются заморозки
Синоптики обещают 12 мая на Кубани небольшой дождь, а в некоторых районах заморозки
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 12 мая 17 °С и солнечно. Днем потеплеет до 20 °С, будет облачно и без осадков. Ветер юго-западный до 9 м/с. Отметим, в кубанской столице УФ-индекс достигнет отметки 7.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.
По краю синоптики краснодарского гидрометцентра прогнозирует кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С. Утром местами в предгорных районах края ожидаются заморозки до -1…-2 °С, что считается опасным явлением.
На Черноморском побережье переменная облачность. Утром на участке от Джубги до Магри небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух прогреется до 14-19 °С.