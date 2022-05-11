В Тамани рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплат и отказались спускаться с башенного крана

В Таманском поселке водители башенного крана устроили забастовку и отказались спускаться вниз. Причина в том, что им перестали выплачивать зарплаты

10 мая в социальных сетях появилось видео, которое снял рабочий башенного крана в поселке Веселовка. Двое мужчин сказали, что начали забастовку и слезут только когда им выплатят зарплату. «У нас начинается акция забастовки. В общей сложности нам на двоих должны почти полляма. Мне за февраль еще нету, коллеге — март, апрель. Буду сидеть здесь, пока не получу деньги», — говорит автор видео.