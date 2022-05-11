В Тамани рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплат и отказались спускаться с башенного крана
В Таманском поселке водители башенного крана устроили забастовку и отказались спускаться вниз. Причина в том, что им перестали выплачивать зарплаты
10 мая в социальных сетях появилось видео, которое снял рабочий башенного крана в поселке Веселовка. Двое мужчин сказали, что начали забастовку и слезут только когда им выплатят зарплату.
«У нас начинается акция забастовки. В общей сложности нам на двоих должны почти полляма. Мне за февраль еще нету, коллеге — март, апрель. Буду сидеть здесь, пока не получу деньги», — говорит автор видео.
Ситуацию прокомментировали в краевой прокуратуре. Там сказали, что мужчины работают в фирме-застройщике ООО «Стройсервис». Также компанию проверят на соблюдение трудового законодательства. В ведомстве отметили, что у второго крановщика нет претензий к работодателю.
Отметим, в Темрюкском районе зарегистрирована компания ООО «Стройсервис» в поселке Таманском, по улице Черноморский, 30. По данным «Спарк-Интерфакс», ее генеральным директором и учредителем является Александр Сазонов. В отношении компании было возбуждено 10 исполнительных производств, также компания участвовала в двух арбитражных делах.
Ранее Юга.ру писали, что при строительстве Яблоновского моста погиб крановщик. Предварительной причиной падения конструкции в прокуратуре назвали сильный порыв ветра. Еще одна похожая трагедия случилась в Каневском районе. Кран перевернулся, когда демонтировал вышку сотовой связи. Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но его насмерть придавило конструкцией.