Цена полностью здоровой жизни 15-летней Лизы из Анапы — 951 695 рублей. Вы можете помочь

Краснодарский край

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  • Лиза Бурашникова © Фото Александры Долбиковой
    Лиза Бурашникова © Фото Александры Долбиковой

Русфонд открыл сбор для Лизы Бурашниковой на металлоконструкцию для позвоночника

У Лизы глубокие голубые глаза и серьезный для 15-летнего подростка взгляд. Она всегда носит свободную одежду, но дело не в моде: под просторными платьями и кофтами — жесткий корсет. У Лизы серьезное искривление позвоночника.

До 13 лет девочка казалась здоровой, занималась музыкой и в театральной студии. Но потом мама заметила небольшое нарушение осанки. Назначенные врачом в Анапе курсы массажа, физкультура и плавание не помогли: сколиоз прогрессировал, а Лиза замкнулась в себе, бросила любимые занятия и практически перестала общаться с одноклассниками.

«Мы узнали, что в московском Центре травматологии и ортопедии детей с такими диагнозами оперируют по новой щадящей технологии, повезли дочку на консультацию. Врачи сказали, что сколиоз достиг 4-й степени, в этом случае поможет только операция», — говорит мама Лизы Дарья Егорова.

Консервативное лечение бесполезно. Если не сделать операцию, то деформация и боли станут еще сильнее.

«После периода восстановления девочка сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге», — уверен Сергей Колесов, заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

Само вмешательство в московской клинике готовы провести за счет госбюджета, но дорогую металлоконструкцию, которой хирурги укрепят позвоночник, бесплатно не предоставят. Оплатить ее семья с пятью детьми не в силах.

Цена здоровой жизни Лизы Бурашниковой 951 695 рублей.

Как помочь Лизе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
—  отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Лиза Бурашникова);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Бурашниковой);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Бурашниковой;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Лиза Бурашникова);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь Лизе и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Русфонд

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