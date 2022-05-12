Цена полностью здоровой жизни 15-летней Лизы из Анапы — 951 695 рублей. Вы можете помочь

У Лизы глубокие голубые глаза и серьезный для 15-летнего подростка взгляд. Она всегда носит свободную одежду, но дело не в моде: под просторными платьями и кофтами — жесткий корсет. У Лизы серьезное искривление позвоночника.

До 13 лет девочка казалась здоровой, занималась музыкой и в театральной студии. Но потом мама заметила небольшое нарушение осанки. Назначенные врачом в Анапе курсы массажа, физкультура и плавание не помогли: сколиоз прогрессировал, а Лиза замкнулась в себе, бросила любимые занятия и практически перестала общаться с одноклассниками.

«Мы узнали, что в московском Центре травматологии и ортопедии детей с такими диагнозами оперируют по новой щадящей технологии, повезли дочку на консультацию. Врачи сказали, что сколиоз достиг 4-й степени, в этом случае поможет только операция», — говорит мама Лизы Дарья Егорова.

Консервативное лечение бесполезно. Если не сделать операцию, то деформация и боли станут еще сильнее.

«После периода восстановления девочка сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге», — уверен Сергей Колесов, заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

Само вмешательство в московской клинике готовы провести за счет госбюджета, но дорогую металлоконструкцию, которой хирурги укрепят позвоночник, бесплатно не предоставят. Оплатить ее семья с пятью детьми не в силах.

Цена здоровой жизни Лизы Бурашниковой 951 695 рублей.