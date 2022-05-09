В Геленджике открыли съезды с новой транспортной развязки на трассе М-4 «Дон»

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал , что на 1513 километре трассы М-4 «Дон» открыли несколько съездов с транспортной развязки. Работы на новом объекте ещё не завершили, но, по словам Хуснуллина, съезды уже сейчас увеличат пропускную способность участка.

Развязка находится на пересечении с улицей Луначарского в Геленджике. Открылся съезд по направлению из Новороссийска в Геленджик и в Джубгу, запустили движение по кольцу. Также теперь можно съехать по улице Солнцедарской в сторону аэропорта.

Недавно Юга.ру отмечали, на каких трассах в сторону моря точно будут пробки. Напомним, в программе развития до 2030 года Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье.