В Геленджике открыли съезды с новой транспортной развязки на трассе М-4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» в Геленджике открыли съезды с новой транспортной развязки

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что на 1513 километре трассы М-4 «Дон» открыли несколько съездов с транспортной развязки. Работы на новом объекте ещё не завершили, но, по словам Хуснуллина, съезды уже сейчас увеличат пропускную способность участка.

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Развязка находится на пересечении с улицей Луначарского в Геленджике. Открылся съезд по направлению из Новороссийска в Геленджик и в Джубгу, запустили движение по кольцу. Также теперь можно съехать по улице Солнцедарской в сторону аэропорта. 

Недавно Юга.ру отмечали, на каких трассах в сторону моря точно будут пробки. Напомним, в программе развития до 2030 года Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод на Черноморское побережье.

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В Геленджике открыли съезды с новой транспортной развязки на трассе М-4 «Дон»
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