Метали валенки. В Краснодаре прошел церковноспортивный фестиваль

В Краснодаре 6 мая состоялся первый Свято-Георгиевский молодежный фестиваль по традиционным русским народным видам спорта на кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория

Побороться за приз приехали около 50 команд со всего края. Среди состязаний — метание валенок, подтягивания, бой подушками, бег с коромыслом, перетягивание каната, городошный спорт, игра в русскую лапту, интеллектуальная викторина, посвященная святому Георгию Победоносцу. Перед началом фестиваля организаторы провели молебен.

«Ребята в ходе соревнований знакомятся друг с другом, чувствуют командный дух. Я надеюсь, что они возрастут и духовно, потому что здесь же на площадке этого фестиваля проводятся и просветительские курсы для них», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Победители получили медали, кубки и памятные призы.