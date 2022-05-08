Метали валенки. В Краснодаре прошел церковноспортивный фестиваль

Краснодарский край

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  • Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий © Фото пресс-службы Кубанской митрополии
    Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий © Фото пресс-службы Кубанской митрополии

В Краснодаре 6 мая состоялся первый Свято-Георгиевский молодежный фестиваль по традиционным русским народным видам спорта на кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория

Побороться за приз приехали около 50 команд со всего края. Среди состязаний — метание валенок, подтягивания, бой подушками, бег с коромыслом, перетягивание каната, городошный спорт, игра в русскую лапту, интеллектуальная викторина, посвященная святому Георгию Победоносцу. Перед началом фестиваля организаторы провели молебен.

«Ребята в ходе соревнований знакомятся друг с другом, чувствуют командный дух. Я надеюсь, что они возрастут и духовно, потому что здесь же на площадке этого фестиваля проводятся и просветительские курсы для них», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Победители получили медали, кубки и памятные призы.

Краснодар РПЦ Фестивали

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Метали валенки. В Краснодаре прошел церковноспортивный фестиваль
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