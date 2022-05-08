В Новороссийске ограничат движение транспорта на время проведения парада Победы 9 мая

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Новороссийске в День Победы на время проведения парада ограничат движение личного и общественного транспорта

Будет перекрыто движение всех видов транспорта по следующим направлениям.

С 7:00 до 12:00:

  • улица Анапское шоссе, четная и нечетная стороны, на участке от Тобольской до Кутузовского кольца;
  • улица Магистральная, на участке от Мира до Кутузовского кольца;
  • улица Кутузовская, на участке от Видова до Кутузовского кольца;
  • улица Сипягина, на участке от Чайковского до Кутузовской;
  • улица Чайковского (сквер), на участке от Сипягина до Советов;
  • улица Советов, четная и нечетная стороны, на участке от Кутузовской до Революции 1905 года;
  • улица Рубина, на участке от Коммунистической до Советов.


С 7:00 до 14:00:

  • улица Леднева, на участке от Советов до Мира;
  • улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира;
  • улица Новороссийской Республики, на участке от Коммунистической до Советов и от Советов до Мира;
  • улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира.


С 10:30 до 13:30 — улица Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов.

Кроме того, проезд в муниципальном транспорте 9 мая до 13:00 часов будет бесплатным на троллейбусах № 1, 6, 7, 10, 11, 14; автобусах № 5М, 8М, 10М, 13М, 22М, 23М, 41М, 101М, 102М, 103М, 104М, 105М, 106М.

Также в День Победы с 7:00 до 14:00 бесплатно можно будет оставить автомобили на крытой многоярусной парковке на улице Сипягина (Центральный рынок).

День Победы Новороссийск Транспорт

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