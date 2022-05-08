В Новороссийске ограничат движение транспорта на время проведения парада Победы 9 мая

В Новороссийске в День Победы на время проведения парада ограничат движение личного и общественного транспорта

Будет перекрыто движение всех видов транспорта по следующим направлениям.

С 7:00 до 12:00:

улица Анапское шоссе, четная и нечетная стороны, на участке от Тобольской до Кутузовского кольца;

улица Магистральная, на участке от Мира до Кутузовского кольца;

улица Кутузовская, на участке от Видова до Кутузовского кольца;

улица Сипягина, на участке от Чайковского до Кутузовской;

улица Чайковского (сквер), на участке от Сипягина до Советов;

улица Советов, четная и нечетная стороны, на участке от Кутузовской до Революции 1905 года;

улица Рубина, на участке от Коммунистической до Советов.



С 7:00 до 14:00:

улица Леднева, на участке от Советов до Мира;

улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира;

улица Новороссийской Республики, на участке от Коммунистической до Советов и от Советов до Мира;

улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира.



С 10:30 до 13:30 — улица Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов.

Кроме того, проезд в муниципальном транспорте 9 мая до 13:00 часов будет бесплатным на троллейбусах № 1, 6, 7, 10, 11, 14; автобусах № 5М, 8М, 10М, 13М, 22М, 23М, 41М, 101М, 102М, 103М, 104М, 105М, 106М.



Также в День Победы с 7:00 до 14:00 бесплатно можно будет оставить автомобили на крытой многоярусной парковке на улице Сипягина (Центральный рынок).