В Новороссийске ограничат движение транспорта на время проведения парада Победы 9 мая
В Новороссийске в День Победы на время проведения парада ограничат движение личного и общественного транспорта
Будет перекрыто движение всех видов транспорта по следующим направлениям.
С 7:00 до 12:00:
- улица Анапское шоссе, четная и нечетная стороны, на участке от Тобольской до Кутузовского кольца;
- улица Магистральная, на участке от Мира до Кутузовского кольца;
- улица Кутузовская, на участке от Видова до Кутузовского кольца;
- улица Сипягина, на участке от Чайковского до Кутузовской;
- улица Чайковского (сквер), на участке от Сипягина до Советов;
- улица Советов, четная и нечетная стороны, на участке от Кутузовской до Революции 1905 года;
- улица Рубина, на участке от Коммунистической до Советов.
С 7:00 до 14:00:
- улица Леднева, на участке от Советов до Мира;
- улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира;
- улица Новороссийской Республики, на участке от Коммунистической до Советов и от Советов до Мира;
- улица Свободы, на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира.
С 10:30 до 13:30 — улица Революции 1905 года, на участке от Мира до Советов.
Кроме того, проезд в муниципальном транспорте 9 мая до 13:00 часов будет бесплатным на троллейбусах № 1, 6, 7, 10, 11, 14; автобусах № 5М, 8М, 10М, 13М, 22М, 23М, 41М, 101М, 102М, 103М, 104М, 105М, 106М.
Также в День Победы с 7:00 до 14:00 бесплатно можно будет оставить автомобили на крытой многоярусной парковке на улице Сипягина (Центральный рынок).