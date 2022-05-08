В Ростове реконструируют автодорогу за 4,4 млрд. Этим займется краснодарская компания

Ростовская область

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  • Дорога © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Дорога © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Ростове-на-Дону проведут реконструирование дороги, которое обойдется в 4,4 млрд рублей

Этим займется краснодарская компания ООО «Полюс». Она будет ремонтировать участок от улицы Особенной до Сосновой, а также построит транспортную развязку на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Как сообщает РБК, «Полюс» стала его единственным участником аукциона, который проводила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

По контракту работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Средства на реконструкцию выделяются из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального.

Деньги Дороги

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В Ростове реконструируют автодорогу за 4,4 млрд. Этим займется краснодарская компания
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