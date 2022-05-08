В Краснодаре в парке «Родные Просторы» прошел символический флешмоб в честь 77-й годовщины Победы

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Олега Олеара
    © Фото Олега Олеара

Флешмоб организовал краснодарский застройщик в новом микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском

Принять участие во флешмобе и вспомнить воинов-героев, отстоявших будущее в жестокой битве, смогли все желающие. Гости парка «Родные Просторы» вместе с ведущими солистами творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова заслуженной артисткой Кубани Ольгой Никитиной и Виталием Юксеевым пели песни военных лет, смотрели выступления детских танцевальных коллективов и читали стихи. Перед гостями символического флешмоба выступили 77 детей.

Участников и гостей мероприятия поздравил первый заместитель генерального директора «ЮгСтройИмпериал», заместитель председателя комитета городской думы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.

«Искренне поздравляю вас с Днем Победы. Здорово, что, несмотря на пасмурное небо, родители вместе с детьми пришли сегодня отметить этот великий праздник — часть истории каждой семьи. Сегодня наша задача — сберечь и сохранить память о героях. Особые слова благодарности ветеранам и всем, кто помог отстоять жизнь и свободу в тяжелые для всей страны годы. Желаю всем здоровья и благополучия. Слава народу-победителю», — сказал Станислав Николенко.

Краснодар Строительство

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