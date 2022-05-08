В Краснодаре в парке «Родные Просторы» прошел символический флешмоб в честь 77 годовщины Победы

Принять участие во флешмобе и вспомнить воинов-героев, отстоявших будущее в жестокой битве, смогли все желающие. Гости парка «Родные Просторы» вместе с ведущими солистами творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова заслуженной артисткой Кубани Ольгой Никитиной и Виталием Юксеевым пели песни военных лет, смотрели выступления детских танцевальных коллективов и читали стихи. Перед гостями символического флешмоба выступили 77 детей.

Участников и гостей мероприятия поздравил первый заместитель генерального директора «ЮгСтройИмпериал», заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.