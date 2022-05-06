Председатель следкома РФ побывал на мемориале в Гулькевичском районе

В 2021 году в кубанском селе Новомихайловском на месте братской могилы открыли мемориальный комплекс курсантам Урюпинского военно-пехотного училища, бойцам отдельного парашютно-десантного батальона. В 1942 году на этом месте они сражались с немецкими войсками.

5 мая при поддержке компании «ЕвроХим-БМУ» состоялось мероприятие, посвященное годовщине открытия. В нем приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов и глава Гулькевичского района Александр Шишикин.

Гости возложили цветы к мемориалу, почтили память павших воинов и мирных жителей. После этого на месте будущего парка культуры и отдыха в честь 80-летия подвига воинов, которые защищали Новомихайловское, высадили саженцы деревьев.