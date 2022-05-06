На «Роза Хутор» завершился беговой фестиваль ROSA RUN. В соревнованиях финишировали около 4 тыс. человек

С 1 по 4 мая 2022 на курорте «Роза Хутор» прошел седьмой фестиваль бега ROSA RUN

Летний сезон на курорте открыл фестиваль бега ROSA RUN. В этом году на пяти дистанциях финишировало порядка 4 тыс. участников. В течение четырех дней любители бега из разных регионов страны участвовали в соревнованиях под зажигательные музыкальные треки.

В первый день фестиваля, 1 мая, участники вышли на старт забега ROSA PEAK, чтобы покорить знаменитую вершину. Набор высоты составил более тысячи метров, а переменчивая погода, туман и перепады высот превратили дистанцию в настоящий беговой рейв.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

2 мая участников ждал настоящий тимбилдинг на бегу под музыкальные хиты 60-х, 80-х и 2000-х годов. 59 команд поучаствовали в ROSA QUEST, чтобы пройти все задания и найти новых друзей.

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3 мая, перед забегом ROSA DREAM, гендиректор ROSA RUN Андрей Кавун объявил о титульном партнере фестиваля следующего года — платежной системе «Мир». «Не случайно мы собрались здесь перед забегом желаний. И так случилось, что мое желание уже исполнилось и в следующем году фестиваль будет носить название «МИР» ROSA RUN!», — отметил Андрей Кавун.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Партнерство с ROSA RUN — новый этап в развитии интересных спортивных проектов, которые поддерживает платежная система «Мир». Фестиваль в горном курорте «Роза Хутор» уже семь лет подряд привлекает множество любителей бега, и уже со следующего года «Мир» станет частью этого спортивного праздника. Первым шагом нашего сотрудничества станет предоставление скидки 10% на все забеги в ROSA RUN — 2023. Футбольные болельщики и поклонники фигурного катания уже привыкли к преимуществам по национальным картам, мы уверены, что и любители бега оценят новые возможности вместе с «Миром», — отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

После заката солнца участники пробежали 3 км, чтобы загадать заветное желание и завязать ленточку со своей мечтой на специальном дереве.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Четвертый, заключительный день фестиваля, по традиции посвятили трейл-раннингу под электронную музыку. Каждый выбрал дистанцию по своему уровню подготовки. Начинающие спортсмены пробежали 8 км в рамках ROSA GREEN TRAIL, а опытные — поучаствовали в ROSA RED TRAIL на 26 км.

Каждый вечер всех желающих ждала насыщенная вечерняя программа и тематические вечеринки — караоке, квиз, быстрые свидания и другие мероприятия.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»