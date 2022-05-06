Альфа-Банк провел деловую встречу для ведущих компаний Кубани

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Гужвинского, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
    © Фото Кирилла Гужвинского, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Альфа-Банк совместно с партнёрами провёл деловое мероприятие для ключевых клиентов, которое собрало более 70 представителей бизнеса Краснодарского края из различных отраслей на площадке Hampton by Hilton Krasnodar

В мероприятии приняли участие руководители и эксперты компаний Билайн, АльфаСтрахование, Альфа-Капитал, «Росводоканал Краснодар» и торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка».

 «Нам, как бизнесу, было важно получить ответы на волнующие нас вопросы и через обсуждаемые кейсы посмотреть на их решение. Например, мне по некоторым пунктам казалось, что нужно замереть и не двигаться в решении, но после встречи я снова погружусь в вопрос инвестирования, опираясь на мнения экспертов. Спасибо за организацию такого активного диалога и открытого формата встречи для взаимодействия с бизнесом», — поделилась сооснователь группы компаний в сфере лидогенерации в недвижимости leadgen.market и LeadActiv Татьяна Гончарова

На встрече эксперты и гости обсудили текущую ситуацию в экономике, поделились решениями для бизнеса в новых реалиях и рассказали о планах развития на Кубани.

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«Благодарим организаторов за приглашение и замечательную организацию мероприятия. Мы познакомились с руководством одной из крупнейших российских торговых сетей и обсудили ряд интересующих нас вопросов, касающихся запуска нового продукта в рамках реализуемого проекта «Строительство ГК Alias Group завода по производству продуктов быстрого приготовления в городе Краснодаре: I очередь». Мероприятие также помогло нам понять настроения, которые сейчас преобладают в федеральном бизнесе и его региональных представительствах. Все настроены оптимистично и нас это, безусловно радует», — поделился впечатлениями руководитель отдела по работе с финансовыми институтами инвестиционной компании Alias Group Александр Конобеев.

На мероприятии обсудили не только бизнес-кейсы, но и частные вопросы участников. После официальной встречи они смогли пообщаться в неформальной обстановке.

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