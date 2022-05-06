Альфа-Банк провел деловую встречу для ведущих компаний Кубани

Альфа-Банк совместно с партнёрами провёл деловое мероприятие для ключевых клиентов, которое собрало более 70 представителей бизнеса Краснодарского края из различных отраслей на площадке Hampton by Hilton Krasnodar

В мероприятии приняли участие руководители и эксперты компаний Билайн, АльфаСтрахование, Альфа-Капитал, «Росводоканал Краснодар» и торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка».

«Нам, как бизнесу, было важно получить ответы на волнующие нас вопросы и через обсуждаемые кейсы посмотреть на их решение. Например, мне по некоторым пунктам казалось, что нужно замереть и не двигаться в решении, но после встречи я снова погружусь в вопрос инвестирования, опираясь на мнения экспертов. Спасибо за организацию такого активного диалога и открытого формата встречи для взаимодействия с бизнесом», — поделилась сооснователь группы компаний в сфере лидогенерации в недвижимости leadgen.market и LeadActiv Татьяна Гончарова

На встрече эксперты и гости обсудили текущую ситуацию в экономике, поделились решениями для бизнеса в новых реалиях и рассказали о планах развития на Кубани.

«Благодарим организаторов за приглашение и замечательную организацию мероприятия. Мы познакомились с руководством одной из крупнейших российских торговых сетей и обсудили ряд интересующих нас вопросов, касающихся запуска нового продукта в рамках реализуемого проекта «Строительство ГК Alias Group завода по производству продуктов быстрого приготовления в городе Краснодаре: I очередь». Мероприятие также помогло нам понять настроения, которые сейчас преобладают в федеральном бизнесе и его региональных представительствах. Все настроены оптимистично и нас это, безусловно радует», — поделился впечатлениями руководитель отдела по работе с финансовыми институтами инвестиционной компании Alias Group Александр Конобеев.