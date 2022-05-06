Синоптики обещают дождливые выходные в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

6 и 7 мая местами в крае пройдут небольшие дожди, в горах прогнозируется мокрый снег

По данным краевого гидрометцентра, на выходных в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, но из-за сильного восточного и северо-восточного ветра воздух днем не будет прогреваться выше 18°C.

По ночам температура воздуха по краю будет опускаться до +4°C.…+9°C., в горах до +1°C.…+6°C. В дневные часы температура воздуха по краю прогреется всего до +14°C, местами при прояснении до +17°C, на Черноморском побережье ожидается +13°C …+18°C.

В Новороссийске 6 мая прогнозируется ветер до 29 м/с. На участке Анапа — Геленджик ночью и утром 7 мая порывы ветра составят 23-28 м/с (очень сильный ветер). 6 мая на участке Джубга — Магри пройдет сильный дождь.

В Краснодаре 6 мая ожидаются порывы ветра (до 18 м/с) и понижение температуры воздуха. На небе будет облачно, пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 10…12°C. На выходных погода существенно не изменится, но если в субботу ожидается дождь, то в воскресенье сильных осадков не прогнозируется.

Краснодар Погода

Новости

В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега
Краснодарцев просят запастись питьевой водой
Синоптики обещают дождливые выходные в Краснодарском крае
Крупнейший морской грузоперевозчик Maersk закроет офис в Новороссийске
Вице-премьер РФ заявил, что из-за санкций изменятся цена и сроки реализации программы развития Сочи
Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэропорта в Краснодаре

Лента новостей

«Чем мы хуже городских? Мы просто устали от этого бардака»
Вчера, 19:59
«Чем мы хуже городских? Мы просто устали от этого бардака»
Жители краснодарских СНТ рассказали, зачем перекрывали Ростовское шоссе
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Вчера, 08:28
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Часть 2: Большой остров
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая
Вчера, 13:34
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая

Реклама на сайте