Синоптики обещают дождливые выходные в Краснодарском крае

6 и 7 мая местами в крае пройдут небольшие дожди, в горах прогнозируется мокрый снег

По данным краевого гидрометцентра, на выходных в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, но из-за сильного восточного и северо-восточного ветра воздух днем не будет прогреваться выше 18°C.

По ночам температура воздуха по краю будет опускаться до +4°C.…+9°C., в горах до +1°C.…+6°C. В дневные часы температура воздуха по краю прогреется всего до +14°C, местами при прояснении до +17°C, на Черноморском побережье ожидается +13°C …+18°C.

В Новороссийске 6 мая прогнозируется ветер до 29 м/с. На участке Анапа — Геленджик ночью и утром 7 мая порывы ветра составят 23-28 м/с (очень сильный ветер). 6 мая на участке Джубга — Магри пройдет сильный дождь.