В Краснодаре пройдет благотворительная акция «Корзина доброты». На ней можно будет купить продукты для нуждающихся

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 14 мая в магазинах «Пятёрочка» и «Перёкресток» можно будет купить продукты и передать их волонтерам. Товары доставят малоимущим семьям и беженцам

Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет 14 мая в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». С 10:00 до 18:00 в этих магазинах можно будет купить продукты длительного хранения, передать их волонтерам или оставить в специальной корзине у кассы. Это могут быть крупы, консервы, макароны, чай, орехи, сухофрукты, подсолнечное масло.

Все товары отвезут на склад, а затем сформируют из них наборы. После их передадут нуждающимся. Организаторы обещают, что помощь получат около 800 семей с детьми, половина из которых — семьи беженцев. Продукты передадут не только жителям Краснодара, но и в другие населенные пункты края.

Юга.ру рассказывали про акцию:

Акцию «Корзина доброты» проводят с 2015 года. Ее организаторами являются Х5 Group и фонд продовольствия «Русь». В 2021 году таким образом собрали 355 тонн продуктов, а помощь получили почти 185 тыс. человек. Среди них пенсионеры, дети, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и врачи. 

Благотворительность Краснодар Продукты питания

Новости

Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэропорта в Краснодаре
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 5 мая
В Краснодаре пройдет благотворительная акция «Корзина доброты». На ней можно будет купить продукты для нуждающихся
Власти Краснодара рассказали, как в городе пройдет «Бессмертный полк»
В Краснодаре вдоль трамвайной линии по улице Московской хотят сделать зеленую зону
В Анапе пропала 14-летняя девочка

Лента новостей

Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара. Часть 2: Большой остров
Сегодня, 08:28
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара. Часть 2: Большой остров
«Не переживай, мама, я не там»
3 мая, 09:15
«Не переживай, мама, я не там»
История погибшего российского солдата, мать которого не знала, что сын на фронте
В Краснодаре могут построить новое колесо обозрения
Сегодня, 08:45
В Краснодаре могут построить новое колесо обозрения

Реклама на сайте