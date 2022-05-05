В Краснодаре пройдет благотворительная акция «Корзина доброты». На ней можно будет купить продукты для нуждающихся

В Краснодаре 14 мая в магазинах «Пятёрочка» и «Перёкресток» можно будет купить продукты и передать их волонтерам. Товары доставят малоимущим семьям и беженцам

Благотворительная акция «Корзина доброты» пройдет 14 мая в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток». С 10:00 до 18:00 в этих магазинах можно будет купить продукты длительного хранения, передать их волонтерам или оставить в специальной корзине у кассы. Это могут быть крупы, консервы, макароны, чай, орехи, сухофрукты, подсолнечное масло.

Все товары отвезут на склад, а затем сформируют из них наборы. После их передадут нуждающимся. Организаторы обещают, что помощь получат около 800 семей с детьми, половина из которых — семьи беженцев. Продукты передадут не только жителям Краснодара, но и в другие населенные пункты края.